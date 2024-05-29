Сбежавший в США внук Аллы Пугачевой тайно на время вернулся в Россию

Стало известно, зачем внук Аллы Пугачевой вернулся в Россию.Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, приехал из Лос-Анжелеса в Россию, но не для того, чтобы остаться здесь, а для того, чтобы избавиться от недвижимости.
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