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NewsOne

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На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан

Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском тылу, а также рассказал об итогах сбора "коалиции желающих" у президента Франции Макрона и о последней ставке Запада в войне с Россией на истощение:00:22 - Что необходимо России для прикрытия тыла?04:26 – Есть ли раскол внутри украинской власти?09:08 – О вероятности новых санкций США против России;14:34 – Итоги встречи "коалиции желающих" у Макрона и финальная ставка ЕС на истощение России;20:22 - Есть ли ещё козыри у Запада в украинском конфликте?*в интервью упоминаются Facebook - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ, а также американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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