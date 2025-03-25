Трамп заявил, надо лишить финансирования радиостанции NPR и PBS

Остановка государственного финансирования радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и PBS (Служба общественного вещания) представляет вопрос чести, заявил президент США Дональд Трамп 25 марта на брифинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии