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Джейлен Браун надписью на кроссовках поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом

Джейлен Браун надписью на кроссовках поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом

Форвард «Бостона» Джейлен Браун вышел на третий матч серии с «Атлантой» (122:130, 2-1) со спорной надписью на кроссовках.

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