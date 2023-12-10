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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 10.12.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 10.12.2023

👀 Я, когда мечтаю, ни в чем себе не отказываю. 👀 Кофе забыт! В тренде сейчас китайские зеленые чаи с таинственными названиями, что-нибудь вроде "Ушки императора в осеннем пруду", вкус настолько тонкий, что практически не ощутим.

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