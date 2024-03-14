Глава укро-землячества завербовала мужа-чиновника

Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур 5 марта на трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции "Малиновка" перед мостом через Волгу был остановлен минивэн Ford C-MAX.