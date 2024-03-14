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Глава укро-землячества завербовала мужа-чиновника

Глава укро-землячества завербовала мужа-чиновника

Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур 5 марта на трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции "Малиновка" перед мостом через Волгу был остановлен минивэн Ford C-MAX.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Всех,кто имеет отношение к этим ебучим хохлам-фиксировать,и отстранять от любой должности.
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23 час.
Нина Бусыгина
молодцы , так и надо держать !
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23 час.
sozopolpiter воробьев
не должно во властях быть &quot;проблемных&quot; людей! а этих - калечить назидательно!!!
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23 час.

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