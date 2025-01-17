Эти автомобили в 2024 году покупали китайцы: самые популярные у них бренды

Китайские бренды в России за последние три года значительно укрепили свои позиции на авторынке. Лидером продаж среди иномарок стал Haval, несмотря на то что в Китае этот бренд не вошел в первую десятку (на 11- месте).
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