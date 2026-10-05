Российская экономика продолжает расти: в ЦБ назвали главный ориентир по ставке

Российская экономика третий год подряд работает в условиях полной занятости, темпы роста ВВП в 2026 году ожидаются ниже, чем в 2025.
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