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Российская экономика продолжает расти: в ЦБ назвали главный ориентир по ставке

Российская экономика продолжает расти: в ЦБ назвали главный ориентир по ставке

Российская экономика третий год подряд работает в условиях полной занятости, темпы роста ВВП в 2026 году ожидаются ниже, чем в 2025.

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