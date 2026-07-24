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Царьград

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Проверка отеля «Армения Мариотт» после отравления 10 гостей посольства Франции

Проверка отеля «Армения Мариотт» после отравления 10 гостей посольства Франции

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов проведет проверку в отеле «Армения Мариотт» после инцидента с отравлением в посольстве Франции.

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