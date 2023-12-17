Как в первый раз переходила границу из Дагестана в Азербайджан и дальше в Иран

Южная автостанция Махачкалы, наполненная людьми и транспортом, пребывала в активном движении. Отсюда отправляются маршрутные автобусы на границу с Азербайджаном, но сегодня мне туда не надо, а только завтра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии