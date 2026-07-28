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Защитил опытные поля ценой жизни: после жестокого избиения родителями подростков скончался член-корреспондент РАН Никита Зезин

Защитил опытные поля ценой жизни: после жестокого избиения родителями подростков скончался член-корреспондент РАН Никита Зезин

Учёный, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» 68-летний Никита Зезин скончался после жестокого избиения родителями детей, которым он сделал замечание за катание по опытным полям на квадроциклах.

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