Депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля

Как сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия», с февраля средний размер страховой пенсии по старости в России составит примерно 25 тысяч рублей.
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