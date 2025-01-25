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Депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля

Как сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия», с февраля средний размер страховой пенсии по старости в России составит примерно 25 тысяч рублей.

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