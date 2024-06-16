PHN: потребление мелкой рыбы целиком влияет на продолжительность жизни

Ученые Университета Нагои в Японии обнаружили, что употребление мелкой рыбы целиком может оказать благоприятное воздействие на здоровье, помогая продлить жизнь и уменьшить риск развития заболеваний, включая рак у женщин.
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