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PHN: потребление мелкой рыбы целиком влияет на продолжительность жизни

PHN: потребление мелкой рыбы целиком влияет на продолжительность жизни

Ученые Университета Нагои в Японии обнаружили, что употребление мелкой рыбы целиком может оказать благоприятное воздействие на здоровье, помогая продлить жизнь и уменьшить риск развития заболеваний, включая рак у женщин.

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