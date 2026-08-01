Красносельский: 800 приднестровцев погибли в Первой мировой

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в послании, приуроченном ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, заявил о значимости сохранения исторического наследия края и недопустимости его фальсификации.
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