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Царьград

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Красносельский: 800 приднестровцев погибли в Первой мировой

Красносельский: 800 приднестровцев погибли в Первой мировой

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в послании, приуроченном ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, заявил о значимости сохранения исторического наследия края и недопустимости его фальсификации.

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