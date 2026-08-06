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Царьград

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Служба госбезопасности Грузии проверяет версию вмешательства западных спецслужб в энергосистему страны

Служба госбезопасности Грузии проверяет версию вмешательства западных спецслужб в энергосистему страны

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса страны в связи с масштабными отключениями электроэнергии, произошедшими 24 и 25 июля и затронувшими Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и ряд других городов.

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