Служба госбезопасности Грузии проверяет версию вмешательства западных спецслужб в энергосистему страны

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса страны в связи с масштабными отключениями электроэнергии, произошедшими 24 и 25 июля и затронувшими Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и ряд других городов.