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Успокаивают общество или выдумывают? В США заявили о том, что Китай заправляет ракеты водой

Успокаивают общество или выдумывают? В США заявили о том, что Китай заправляет ракеты водой

«Сенсационное» расследование опубликовало издание Bloomberg. Западные журналисты со ссылкой на авторитетные, но абсолютно анонимные источники в разведке США пишут, что якобы в Китае вскрылась огромная коррупционная схема.

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