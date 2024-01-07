Успокаивают общество или выдумывают? В США заявили о том, что Китай заправляет ракеты водой

«Сенсационное» расследование опубликовало издание Bloomberg. Западные журналисты со ссылкой на авторитетные, но абсолютно анонимные источники в разведке США пишут, что якобы в Китае вскрылась огромная коррупционная схема.
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