«Стимулировать к рождению». С какими проблемами сталкиваются севастопольские мамы при назначении пенсии?

На прошлой неделе спикер севастопольского парламента Владимир Немцев принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам интеграции новых субъектов РФ в правовую систему, которое прошло в Симферополе.
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