В Республике Крым продолжает действовать штормовое предупреждение

Несмотря на то, что сегодня погода стабилизировалась, уже ночью, 23 ноября, активный холодный фронтальный раздел зайдет с акватории Средиземного моря и, в первую очередь, затронет западную часть Крымского полуострова.
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