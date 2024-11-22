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В Республике Крым продолжает действовать штормовое предупреждение

В Республике Крым продолжает действовать штормовое предупреждение

Несмотря на то, что сегодня погода стабилизировалась, уже ночью, 23 ноября, активный холодный фронтальный раздел зайдет с акватории Средиземного моря и, в первую очередь, затронет западную часть Крымского полуострова.

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