Памятник по назначению. Как обстоят дела с историческими лифтами в Петербурге

В России появится реестр компаний, которым дадут разрешение на обслуживание лифтов в жилых домах. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и его авторы обращают внимание на то, что очень часто сложные подъемные механизмы ремонтируют дилетанты.
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