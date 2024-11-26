Памятник по назначению. Как обстоят дела с историческими лифтами в Петербурге

В России появится реестр компаний, которым дадут разрешение на обслуживание лифтов в жилых домах. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и его авторы обращают внимание на то, что очень часто сложные подъемные механизмы ремонтируют дилетанты.