Тренер "Зенита" Семак: Соболеву нужно время, чтобы прийти в форму

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что нападающему Александру Соболеву еще необходимо время для того, чтобы набрать оптимальную форму.
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