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Миленкович привлек внимание «Атлетико»

Защитник итальянской «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». По сведениям источника, сербский футболист подходит под тип защитника, который нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне.

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