В России разрабатывают маскировочный "костюм-невидимку", размывающий силуэт

Российские специалисты занимаются разработкой специального маскировочного костюма, который способен размывать силуэт и обеспечивать совершенную защиту от тепловизионных средств ВСУ, сообщили в ТАСС со ссылкой на компанию HiderX.
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