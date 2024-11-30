Украинский Кит: как Трамп намерен закончить украинский кризис

Специальным посланником администрации Дональда Трампа по Украине и России будет Кит Келлог. Эта новость вкупе с ранее озвученными кандидатурами Марко Рубио и Майкла Уолтца породила несколько предположений относительно будущего плана действий США в украинском кризисе.