Министра обороны Украины и Главу ГУР могут скоро уволить — СМИ

Отправиться в отставку из-за разногласий с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком могут министр обороны Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов, сообщает украинское издание «Страна» 21 сентября в Telegram-канале.
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