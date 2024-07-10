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Байден пообещал поставить ВСУ новейшие западные ПВО на миллиарды долларов

Байден пообещал поставить ВСУ новейшие западные ПВО на миллиарды долларов

Украина получит от Запада десятки систем ПВО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard.Президент США Джо Байден выступил на открытии саммита НАТО в Вашингтоне и пообещал надежно прикрыть небо Украины новейшими тактическими и стратегическими американскими и европейскими системами ПВО.

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