Байден пообещал поставить ВСУ новейшие западные ПВО на миллиарды долларов

Украина получит от Запада десятки систем ПВО Patriot, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard.Президент США Джо Байден выступил на открытии саммита НАТО в Вашингтоне и пообещал надежно прикрыть небо Украины новейшими тактическими и стратегическими американскими и европейскими системами ПВО.