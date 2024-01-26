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Bloomberg: ЕК разработала план в случае отказа Украины от транзита российского газа

Bloomberg: ЕК разработала план в случае отказа Украины от транзита российского газа

Европа по-прежнему получает российский газ через Украину и Турцию. РФ является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в ЕС после СШАЕврокомиссия подготовила возможные сценарии на случай отказа Украины от транзита газа.

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