Русская весна

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Не все F-16, которые передадут Украине, смогут участвовать в боевых действиях —

Не все F-16, которые передадут Украине, смогут участвовать в боевых действиях —

Не все истребители F-16 из Дании и Нидерландов, которые передадут Украине, можно будет использовать в боевых действиях.

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