Пресса опубликовала превью Amnesia: The Bunker, пользователям удаётся чинить ПК-версию The Last of Us лучше разработчиков, обновление Windows 11 не даёт игрокам запустить Red Dead Redemption 2, авторы Meet Your Maker поделились планом развития, появились новый трейлер и свежие подробности Tekken 8, Mojang и Wizards of the Coast готовят кроссовер .