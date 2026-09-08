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HR-директор Романова рассказала о выплатах работодателя при рождении ребенка

HR-директор Романова рассказала о выплатах работодателя при рождении ребенка

Работодатель может назначить сотруднику корпоративную выплату при рождении ребенка сверх государственного пособия.

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