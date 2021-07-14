Сказка для двоих

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Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Муж стремится все делать сам. К чему бы это?

Добрый день, Морена. Спасибо, что поднимаете настроение своими публикациями. А вот над этой я что-то призадумалась.

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Сергей Грибанов
Спасибо - поржал.
Сергей Грибанов
Давайте я попытаюсь ответить за тех мужчин. Во-первых. Мы из того поколения, что воспитывалось на принципах, что о женщине/жене/девушке надо заботиться. И это не только место в транспорте уступить. Во-вторых мужчина(а особенно муж) должен быть опорой и надёжей в семье. Уметь не только "рубить капусту", но и что-то делать по дому. "Кошелёк на ножках" не самая интересная роль в семейных отношениях. Гораздо эффективнее работает чувство гордости от сделанной работы. Будь то вбитый в стену гвоздь или помытая посуда. Я, иногда, в разговоре подначиваю знакомых говоря, что жена должна уметь красиво лежать на диване. И, раньше ещё добавлял - я сплю не с лошадью(это из анекдота). Хотя понятно, что мы как-то делим домашние дела(ненавижу слово обязанности) не деля их на мужские и женские. Хоть и понятно, что перфоратор или болгарку я ненаглядной не доверю. Немного сумбурно, но вроде понятно сказал.

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