NYC announces new Legionnaires' cluster in South Bronx; 1 dead

Health officials Thursday announced a new Legionnaires' disease cluster in the South Bronx on that has infected five people and killed one person.
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