Энергосетевая компания из Кузбасса попалась на трехкратном завышении тарифа на услуги

Компания включила в тариф необоснованные расходы.Энергосетевая компания в Кузбассе нарушила антимонопольное законодательство тем, что установила высокую цену за услуги по размещению линий связи на опорах ЛЭП.
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