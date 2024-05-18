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Энергосетевая компания из Кузбасса попалась на трехкратном завышении тарифа на услуги

Энергосетевая компания из Кузбасса попалась на трехкратном завышении тарифа на услуги

Компания включила в тариф необоснованные расходы.Энергосетевая компания в Кузбассе нарушила антимонопольное законодательство тем, что установила высокую цену за услуги по размещению линий связи на опорах ЛЭП.

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