Бельгия проиграла Украине 1:3 в 1-м матче при Руди Гарсии – команда не побеждает 6 игр подряд

Бельгийцы потерпели поражение от сборной Украины в первой стыковой игре Лиги наций (1:3). Сборная Бельгии не побеждает 6 матчей подряд – у нее 5 поражений (0:2 и 1:2 от Франции, 0:1 от Италии и Израиля, 1:3 от Украины) и 1 ничья (2:2 с Италией) на этом отрезке.