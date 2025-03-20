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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бельгия проиграла Украине 1:3 в 1-м матче при Руди Гарсии – команда не побеждает 6 игр подряд

Бельгийцы потерпели поражение от сборной Украины в первой стыковой игре Лиги наций (1:3).  Сборная Бельгии не побеждает 6 матчей подряд – у нее 5 поражений (0:2 и 1:2 от Франции, 0:1 от Италии и Израиля, 1:3 от Украины) и 1 ничья (2:2 с Италией) на этом отрезке.

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