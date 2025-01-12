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Царьград

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Фотосенсация фейк: амурский тигр с девушкой на горе Приморья не существует

Фотосенсация фейк: амурский тигр с девушкой на горе Приморья не существует

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев опроверг достоверность фото с амурским тигром и девушкой, якобы сделанного в Приморье.

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