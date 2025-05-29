Строительство детсада в Салехарде проверили эксперты Госстройнадзора

Ход и качество работ в новом строящемся детском саду Салехарда проверил региональный Госстройнадзор. Детсад необычной формы возводится в микрорайоне Обдорский — его интерьеры будут выполнены в стиле экодизайна, напоминающего сказочный лес, рассказали в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.