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Wall Street Journal: Трамп описывал Маска как «на 50% гения, на 50% мальчика»

Wall Street Journal: Трамп описывал Маска как «на 50% гения, на 50% мальчика»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседах со своими помощниками описывал предпринимателя Илона Маска, курировавшего департамент по повышению эффективности американского правительства (DOGE), как «на 50% гения, на 50% мальчика».

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