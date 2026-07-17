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В Госдуме не исключили изменение закона для разблокировки Telegram

В Госдуме не исключили изменение закона для разблокировки Telegram

Первый замглавы IT-комитета Госдумы заявил, что любые блокировки несут негативные последствия, а с Павлом Дуровым проще найти общий язык, чем запрещать платформу, которой пользуется львиная доля русскоязычных людей.

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