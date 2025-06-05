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Петербургский дневник

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Харьковский дневник: «Город произвел на меня тяжелое впечатление»

Харьковский дневник: «Город произвел на меня тяжелое впечатление»

«Петербургский дневник» и Александр Малькевич продолжают совместный проект В серии публикаций депутат петербургского парламента и сопредседатель Координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов рассказывает о своей работе в Харьковской области осенью 2022 года.

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