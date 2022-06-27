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G7 запустит конкурента китайского проекта «Один пояс, один путь»

G7 запустит конкурента китайского проекта «Один пояс, один путь»

Лучшие новости — Партнерство стран G7 по развитию глобальной инфраструктуры будет реализовывать «революционные проекты» в развивающихся странах США направят на проект $200 млрд; общие инвестиции стран «Семерки» составят $600 млрд до 2027 года.

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