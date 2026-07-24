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Царьград

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Качиньский исключил Моравецкого из ПиС за отказ приостановить деятельность

Качиньский исключил Моравецкого из ПиС за отказ приостановить деятельность

Ярослав Качиньский, глава партии "Право и справедливость" в Польше, исключил бывшего премьера Матеуша Моравецкого и около 30 его соратников за отказ свернуть деятельность "Развитие плюс".

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