Сотрудники УГИБДД УМВД России по Смоленской области провели профилактическую акцию «Безопасные каникулы вместе с ГИБДД»

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Смоленской области в рамках взаимодействия по программе «Лаборатория безопасности» организовали мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма для ребят, отдыхающих в профильном спортивно-туристическом лагере палаточного типа «Робинзон» в Демидовском районе.
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