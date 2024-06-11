Базы в Одессе, Львове и под Киевом: Масштабное вторжение начнётся с Чёрного моря

После того, как президент России заявил об отсутствии планов у русской армии по взятию Харькова, многие задались вопросом – а что с историческими землями России - с Одессой и Николаевом? Тем более эти вопросы актуальны из-за появления баз НАТО не только в приморских городах, но и во Львове, и под Киевом – существенная часть западной помощи до сих пор приходит через одесские порты.