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Форвард «Зенита» Сергеев о КХЛ: «Приятно удивляет «Торпедо» с Ларионовым. Интересную игру показывают, и тренер очень интересный»

Форвард «Зенита» Сергеев о КХЛ: «Приятно удивляет «Торпедо» с Ларионовым. Интересную игру показывают, и тренер очень интересный»

— Не секрет что вам нравится хоккей. Продолжаете следить за ним в новом сезоне? — Да, когда есть возможность.

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