В Чите на улице Ленской домашние собаки сильно покусали 15-летнюю девушку

Следователи начали проверку инцидента, который произошел в поселке Восточный Черновского района.В пресс-службе Следкома Забайкалья сообщили, что в региональных СМИ появилась информация о нападении своры собак на 15-летнюю девушку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии