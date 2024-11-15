Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост

ТУЛА, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой уйти с должности, сообщили РИА Новости жители района.
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