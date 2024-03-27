Удаление Denuvo из The Callisto Protocol на 22% повысило минимальный FPS и снизило количеств...

Удаление Denuvo из The Callisto Protocol на 22% повысило минимальный FPS и снизило количество статтеровВчера вечером для хоррора на выживание The Callisto Protocol вышел небольшой патч, удаливший из игры антипиратскую защиту Denuvo.
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