“White House aides, who have kept clashes muted during President Donald Trump’s second term, have begun jostling more openly for power as they brace for widespread midterm election losses and internal upheaval, according to interviews with 20 staffers, advisers and people close to the president,” the Washington Post reports.
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