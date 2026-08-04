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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о пенальти «Ахмата» в матче со «Спартаком»: «Почему Ву не знал правил игры? Это же матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в пользу « Ахмата » в матче со « Спартаком » во 2-м туре РПЛ (1:2).

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