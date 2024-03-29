Товарная биржа открывается миру: СПБМТСБ будет сотрудничать с товарными биржами Казахстана и Белоруссии

В ходе VIII Форума «Биржевой товарный рынок», 28 марта российская товарная площадка подписала соглашения о сотрудничестве с казахстанской товарной биржей «Евразийская торговая система» и Белорусской универсальной товарной биржейСПбМТСБ читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии