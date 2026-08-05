💳 Пополнить счет в другом банке можно будет через чужой банкомат С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка сразу на свой счет в другом банке.
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💳 Пополнить счет в другом банке можно будет через чужой банкомат С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка сразу на свой счет в другом банке.
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